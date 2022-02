Tumbuh 10 Kali Lipat, Telkomsel Orbit Makin Dipercaya Masyarakat sebagai Internet Rumah Serbadigital

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sejak diluncurkan Juli 2020 lalu, solusi layanan internet rumah serbadigital Telkomsel Orbit terus menghadirkan pengalaman digital bernilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup digitalnya selama beraktivitas di rumah, terutama mendukung adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi COVID-19 yang masih berjalan.

Kepercayaan dari masyarakat selama 2021 lalu semakin tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pengguna yang cukup signifikan hingga 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut didorong dengan konsistensi Telkomsel Orbit dalam menghadirkan ragam inovasi layanan, mulai dari pengembangan fitur serta paket kuota yang lebih besar di aplikasi MyOrbit, menambah pilihan modem Telkomsel Orbit yang makin terjangkau, hingga perluasan kemudahaan akses saluran penjualan baik secara online maupun offline.

Head of Home LTE Project Telkomsel Arief Pradetya mengatakan, “Pencapaian sepanjang tahun 2021 menunjukkan komitmen dan fokus kami mengembangkan Telkomsel Orbit agar terus berinovasi dengan mengedepankan prinsip customer-centricity dalam menyediakan pengalaman digital yang memberi nilai tambah bagi pelanggan dalam menikmati akses internet rumah, terutama untuk membantu meningkatkan produktivitas di tengah tantangan keterbatasan mobilitas di masa pandemi. Dengan menghadirkan konsep internet rumah yang berbeda, yakni melalui fitur aktivasi instan, skema prabayar tanpa biaya langganan bulanan, kemudahan pengaturan melalui aplikasi mobile, serta bisa digunakan dimana saja dengan dukungan jaringan kualitas prima 4G/LTE Telkomsel yang telah menjangkau 96 persen wilayah populasi Indonesia.”

Tahun 2021 menjadi momen akselerasi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan Telkomsel Orbit, dimana jumlah pelanggan Telkomsel Orbit tumbuh hingga 10 kali lipat, pertumbuhan tersebut turut mendorong peningkatan trafik layanan data dari pengguna Telkomsel Orbit yang melonjak hingga 5 kali lipat.

Saat ini, Telkomsel Orbit telah dipercaya lebih dari 380.000 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menjadikan Telkomsel Orbit sebagai Outstanding Omni Performance for Home Internet in Marketeers Omni Brand of The Year 2021, serta masuk sebagai 4 besar brand penyedia layanan internet rumah dari sisi jumlah pelanggan di segmen retail.

Telkomsel Orbit selama 2021 juga telah menghadirkan varian modem yang lebih beragam dan semakin terjangkau untuk dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, seperti varian Orbit Star A1, Star Lite, Star 2, Star 3 dengan harga mulai Rp 479 ribu, varian modem Orbit Pro dan Pro 2 mulai Rp 1,1 juta, varian tertinggi Orbit Max mulai Rp 2,2 juta, serta varian modem terbaru yang sudah menggunakan teknologi terkini 5G, yakni Orbit Ultra 5G dan Orbit Turbo 5G dengan harga promo mulai Rp 5,3 juta.

Seluruh modem Orbit tersebut sudah dilengkapi dengan paket kuota data hingga 150GB selama 6 bulan untuk modem 4G dan 200GB untuk modem 5G.

Perluasan saluran penjualan dan penambahan opsi saluran pembayaran juga terus dihadirkan oleh Telkomsel Orbit, guna semakin memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan.

Pada saluran online, Telkomsel Orbit dapat diperoleh melalui official website Orbit, MyOrbit & Telkomsel Official Store di sejumlah e-commerce ternama seperti JD.ID, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Akulaku, Lazada, Blibli.com, Klik Indomaret, dan Eraspace.

Kemudian pada saluran offline, produk Telkomsel Orbit dapat diperoleh di GraPARI Telkomsel, Erafone, outlet retail kebutuhan teknologi (gadget, handphone, SIM card dan voucher), serta melalui sales force terintegrasi dari Telkom Indihome dan Telkomsel.

Selain itu, Telkomsel Orbit juga menyediakan opsi pembayaran cicilan tanpa kartu melalui Akulaku dan promo spesial dengan skema cicilan 0 % menggunakan kartu kredit BCA, BNI dan Mandiri.

Arief lebih lanjut menambahkan, memasuki awal tahun 2022 ini, Telkomsel Orbit akan menghadirkan berbagai inisiatif baru agar dapat terus meningkatkan pengalaman pelanggan dan masyarakat dalam mendapatkan solusi layanan internet rumah dengan konektivitas digital terdepan.

Beberapa inisiatif tersebut antara lain meluncurkan varian modem dengan paket data yang semakin terjangkau, ragam promo menarik seperti bundling Telkomsel Orbit 5G dengan Android TV Box, pengembangan opsi skema pascabayar, hingga produk kolaborasi dengan Telkom Indihome. Informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Telkomsel Orbit dapat diakses melalui www.myorbit.id.

“Melalui Telkomsel Orbit, kami berharap dapat memberikan kenyamanan yang lebih bagi para pelanggan untuk dapat memaksimalkan beragam aktivitas digitalnya walaupun harus dari rumah. Telkomsel Orbit juga akan semakin menempatkan diri sebagai ‘new engine of growth’ yang semakin memperkuat komitmen Telkomsel membuka lebih banyak potensi kemajuan secara lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,“ pungkas Arief. (*)