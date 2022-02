Ilustrasi tersangka curas. Rampas Tas hingga Uang Rp 500 Ribu, Pelaku Curas di Way Kanan Diringkus Polisi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tekab 308 Polsek Baradatu Polres Way Kanan mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalinsum Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Pelaku berinisial AF (30) merupakan warga yang tinggal di daerah tersebut.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menerangkan kronologis kejadian curas terjadi pada Minggu (30/2/2022) sekitar pukul 02.15 WIB.

Saat itu korban bersama saksi sedang melintas di Jalinsum Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dari arah Baradatu menuju arah Gunung Labuhan dengan mengendarai mobil daihatsu grand max warna hitam.

Seketika korban di hadang oleh lima orang yang tidak di kenal dan seorang pelaku langsung merampas tas warna abu-abu milik korban yang berada di dalam mobil yang berisikan 2 unit handphone berbagai merek, ATM korban dan uang tunai Rp 500 ribu.

Atas kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar Rp 3 juta dan langsung melapor ke Polsek Baradatu.

“Kali langsung lakukan penyedlidikan,” katanya, Rabu, 23 Februari 2022.

Adapun penangkapannya terjadi pada Kamis (17/2/2022) sekitar pukul 17.00 WIB.

Anggota Polsek Baradatu mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di perusahaan swasta di kampung tersebut.

Petugas Tekab 308 Polsek Baradatu di backup Tekab 308 Satreskrim Polres Way yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan TSK dan berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti berupa 1 unit handphone milik korban.

Dalam penindakan, pelaku melakukan perlawanan sehingga oleh petugas diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki kirinya. dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin Pagar Alam untuk mendapat tindakan medis.

Selesai mendapatkan tindakan medis, lalu pelaku dan barang bukti dibawa ke mako Polsek Baradatu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbutannya pelaku dapat diancam dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara,” ungkap Kasat Reskrim. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )