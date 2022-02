Ilustrasi ditangkap polisi. Palak Sopir Asal Jawa Barat Sampai Rp 150 Ribu, Pria di Way Kanan Diringkus Polisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satreskrim Polres Way Kanan menangkap seorang pelaku pemerasan dengan kekerasan terhadap sopir yang melintas di Jalinsum, Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Pelaku berinisial AP (27) merupakan warga setempat.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat reskrim AKP Andre Try Putra menerangkan, pelaku merupakan target Operasi Cempaka Krakatau 2022.

Kronologis kejadian pada Rabu (25/12/2019) pukul 09:30 WIB, saat itu pelaku berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang dikendarai oleh korban yang bernama Risandi.

Ia adalah warga Cianjur Provinsi Jawa Barat yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu.

“Pelaku memberhentikan dan meminta paksa sejumlah uang ke sopir mobil, pelaku meminta uang kepada Risandi senilai Rp. 150 ribu, namun korban menolak dan hanya memberikan Rp 20 ribu,” ujarnya, Kamis 24 Februari 2022.

Atas kejadian itu korban tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.

Kronologis penangkapan pelaku berawal pada hari Senin, (21/02/2022) pukul 16:00 WIB, TEKAB 308 Satreskrim Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku

Petugas yang mendapatkan informasi lansung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan di rumah makan yang berada di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Saat ini pelaku AP telah dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sementara rekan pelaku Aprisal dan Randi sudah diamankan terlebih dan sudah vonis dan satu rekan masih menjadi DPO.

Pelaku akan dijerat dengan pasal 368 KUHP, tentang pemerasan dan ancaman dengan pidana penjara paling lama lama sembilan tahun," ungkap Kasatreskrim. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )