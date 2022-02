Tempat Wisata di Bandung, Lezatnya Aneka Dimsum di Grandia Hotel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jajanan tempat wisata di Bandung kini semakin beragam.

Terlebih, daerah ini juga dikenal sebagai andalan tujuan wisatawan.

Satu di antara jenis jajanan yang banyak digemari adalah dimsum.

Grandia Hotel adalah contoh tempat wisata yang menghadirkan menu tersebut.

Lokasinya berada di Jalan Cihampelas Nomor 80-82, Tamansari, Kota Bandung.

Baca juga: Tempat Wisata di Bandung, Menikmati Nuansa Pulau Dewata di Atmosphere Resort Cafe

Di sana pengunjung dapat menemukan beragam menu dimsum.

Di antaranya cheongfan, casua bao, siomay udang, hakao, angsio kaki ayam, pangsit udang kukus untuk menu dimsum steam (kukus).

Sedangkan pada menu goreng tersedia lumpia kulit tahu goreng, pastel isi daging, pangsit udang goreng, dan kroket talas.

Penyajiannya juga cukup unik, yakni terbagi menjadi beberapa sesi.

Apalagi jika pengunjung memesan menu all you can eat dimsum.

Baca juga: Tempat Wisata di Bandung, Menikmati Sajian Kuliner Nusantara di Kantin Gege