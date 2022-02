Ilustrasi. 30 Paket Sembako Dibagikan dari Rumah ke Rumah di Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 30 paket sembako dan masker dibagikan Polres Way Kanan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kampung Sriwijaya Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

Pemberian bantuan paket sembako itu dilakukan oleh Kaurbinopsnal Ipda Mukhtiar bersama personel Satbinmas Polres Way Kanan dan Bhabinkamtibmas secara door to door dengan menuju rumah warga.

Penerimanya diprioritaskan kaum duafa, janda tua dan yatim piatu.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Binmas Iptu Burhannuddin menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dengan sasaran yang berbeda.

Sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu.

“Semoga dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19," katanya, Jumat 25 Februari 2022.

Selain itu, pihaknya pun mengajak masyarakat tetap mematuhi prokes dan mendatangi gerai vaksinasi agar bisa cepat mengatasi Covid-19. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )