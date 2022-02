Verrell Bramasta Menang Award Paling Fashionable, Venna Melinda Terharu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Verrell Bramasta menang award di gelaran Insert Fashion Award semalam.

Kemenangan Verrell Bramasta dalam kategori Most Fashionable Youth ini adalah kemenangannya kelima secara berturut setiap tahun.

Venna Melinda selaku ibu terharu atas pencapaian sang anak.

Calon istri Ferry Irawan itu terlihat mengunggah foto Verrell Bramasta saat memegang piala kemenangan.

“Congratulation ya my son @bramastavrl, Style is a way to say who you are without having to speak,” tulis Venna Melinda di akun instagramnya Jumat (25/2/2022).

Tak berbeda dengan sang ibu, Verrell Bramasta juga mengunggah fotonya saat acara IFA semalam di akun instagram pribadinya.

“Most Fashionable Youth, 5 years in a row! Wohoo,” tulis Verrell.

Unggahan Verrel Bramasta itu sontak dibanjiri warganet yang turut mengomentari penampilannya.

Terlebih tentang baju transparan yang digunakan Verrel Bramasta melihatkan bagian dalam tubuhnya.

“Ya ampun auroranya (aurat,” tulis akun @shynt*****

