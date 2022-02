Info Mobil Terbaru, Harga Mitsubishi New Xpander Terbaru di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi anda yang ingin membeli mobil baru, Mitsubishi New Xpander mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu opsi.

Adapun harga Mitsubishi New Xpander terbilang cukup kompetitif untuk bersaing dengan MPV lain di kelasnya.

Dapur pacu mobil ini sendiri mengusung mesin bensin berkapasitas 1.499 cc 4-silinder.

Sedangkan masalah desain serta fitur, mobil ini baru saja mengalami beberapa perubahan minor setelah melakukan facelift pada akhir 2021 lalu.

"Desain eksterior serta fitur interiornya sekarang lebih mewah," ujar Jhoni.

"Untuk fitur, tipe tertinggi Xpander sudah ada Cruise Control, rem tangan juga sudah Electric Parking Brake dengan auto hold," imbuhnya.

New Xpander Ultimate sendiri tersedia dalam empat tipe, yakni Ultimate, Sport, Exeed, dan GLS.

Selain itu, mobil ini juga menyediakan dua pilihan transmisi yakni manual dan CVT.

Sedangkan masalah pilihan warna Mitsubishi New Xpander terdapat enam pilihan warna.

Adapun sejumlah pilihan warna tersebut antara lain, Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metalic, Deep Bronse Metalic, Red Metalic, dan graphite Gray Metalic.

Adapun harga Mitsubishi New Xpander Ultimate di diler Budi Berlian dibanderol mulai Rp 260 juta sampai Rp 308 juta tergantung varian.

Berikut ini daftar harga Mitsubishi New Xpander di Lampung.

Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT : Rp 308.000.000

Mitsubishi New Xpander Sport CVT : Rp 306.000.000

Mitsubishi New Xpander Sport MT : Rp 293.000.000

Mitsubishi New Xpander Exeed CVT : Rp 282.000.000

Mitsubishi New Xpander Exeed MT : Rp 274.000.000

Mitsubishi New Xpander GLS CVT : Rp 269.500.000

Mitsubishi New Xpander GLS MT : Rp 260.000.000

Itulah info harga Mitsubishi New Xpander terbaru 2022 di Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )