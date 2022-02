Lantik Pengurus Baru, Economic Faculty English Club UM Metro Hadirkan Dosen Internasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Economic Faculty English Club (EFEC) adalah klub bahasa Inggris yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. EFEC mengadakan pelantikan pengurus pada hari Sabtu, 26 Februari 2022.

Suwarto, S.E.,MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengatakan bahwa club ini didirikan untuk mengasah kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa dibawah binaan Yasmika Baihaki, M.Pd.BI selaku dosen bahasa Inggris yang juga Kepala Lembaga Bahasa UM Metro.

“Kami sadar bahwa bahasa Inggris sangat penting maka Fakultas selalu mendukung apapun bentuk kegiatan yang berguna untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris mahasiswa,” ungkap Suwarto.

Dekan yang sangat akrab dengan mahasiswa ini juga menyampaikan bahwa keanggotaan EFEC terbuka untuk semua program studi yang ada di FEB.

“Semua mahasiswa dari program studi apa saja dapat menjadi anggota EFEC, tidak khusus untuk program studi tertentu dan pengurus yang dilantik saat ini berjumlah 20 orang mahasiswa,” terangnya.

Pada kesempatan kali ini EFEC menampilkan speech, drama, menyanyikan lagu berbahasa Inggris dan seminar pendidikan dengan pemateri KarnilaAli, B. Bus., M.P.A. Adapun seminar berbahasa Inggris ini bertemakan "The Importance of English for a New Generation in The Industrial Revolution 5.0”

Karnila menyampaikan betapa pentingnya bahasa Inggris bagi mahasiswa baik itu mahasiswa Fakultas Ekonomi ataupun mahasiswa lainnya.

“Saat ini mahasiswa dimana saja dan dari program studi apa saja dituntut untuk dapat berbahasa Inggris karena tuntutan Revolusi Industri 5.0," jelasnya.

Dosen yang mengajar di Uzbekistan ini juga mengatakan bahwa sebagai seorang mahasiswa yang akan menghadapi persaingan di dunia kerja, bekal berbahasa Inggris menjadi pertimbangan utama.

“Seseorang yang cakap berbahasa Inggris baik lisan atau tulisan pasti memiliki nilai lebih dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK tinggi namun tidak bisa berbahasa Inggris,”pungkasnya.(*)