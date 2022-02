Ilustrasi: Jadwal Pekan ke-28 Liga Inggris 2021-2022 Derbi Panas Manchester City vs Manchester United.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal pekan ke-28 liga Inggris yang bergulir mulai Sabtu 5 Maret 2022.

Beberapa laga panas dan menarik akan terjadi diantaranya derbi kota Manchester antara Manchester City vs Manchester United.

Pertadingan Man City vs Man United akan digelar Minggu 6 Maret 2022, pukul 23.30 WIB di The Etihad Stadium markas The Citizens.

Kemudian ada juga laga tak kalah seru yakni duel Liverpool vs West Ham Minggu 6 Maret 2022, pukul 00.30 WIB, dini hari.

Baca juga: Hasil Liga Inggris 2021-2022 West Ham vs Wolves, The Hammers Dekati Man United

Diketahui di pekan ke-27 kedua tim asal kota Manchester mengalami nasib berbeda.

Dimana Man City mampu mengalahkan Everton 1-0, di pertandingan yang digelar di Goodison Park, Minggu (27/2/2022).

Gol semata wayang The Citizen julukan Man City dicetak Phil Foden di menit ke 81.

Dengan hasil tersebut Man City kokoh di puncak klasemen, dengan tambahan tiga poin menjadi 66 dari 27 pertandingan, dan memperlebar jarak dengan Liverpool sebagai pesaing terdekatnya.

Liverpool berada di posisi dua dengan poin 60 dari 26 pertandingan, dan mereka akan melakoni laga Liga Inggris pekan depan.

Pasalnya, The Red minggu ini harus menjalani pertandingan final Carabao Cup (Piala Liga) menghadapi Chelsea, malam ini