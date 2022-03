Ekspor Lampung di Januari 2022 Turun 104,17 Juta Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai ekspor Provinsi Lampung di Januari 2022 mengalami penurunan 104,17 juta dolar AS atau turun 23,86 persen dibandingkan Desember 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mengurai data, nilai ekspor Januari 2022 mencapai 332,37 juta dolar AS dibandingkan Desember 2021 yang mencapai 436,54 juta dolar AS.

"Namun apabila kita bandingkan Januari 2022 dengan Januari 2021 (yoy), nilai ekspor Lampung masih mengalami peningkatan sebesar 7,40 persen yaitu dari 309,46 juta dolar AS di Januari 2021 menjadi 332,37 juta dolar AS di Januari 2022," jelas Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Lampung Riduan dalam siaran pers secara virtual, Selasa (1/3/2022).

Penurunan terbesar pada ekspor Lampung di Januari 2022 terjadi pada lemak dan minyak nabati/ hewani sebesar 39,23 persen menjadi 102,26 juta dolar AS dibandingkan Desember 2021 168,28 juta dolar AS.

Selanjutnya ada kopi, teh, rempah-rempah turun sebesar 9,46 persen di Januari 2022 dari 48,45 juta dolar AS dibandingkan Desember 2021 sebesar 53,52 juta dolar AS.

"Batu bara mengalami penurunan sebesar 73,98 persen menjadi 23,81 juta dolar AS dari sebelumnya 91,51 juta dolar AS. Lalu penurunan juga terjadi pada karet dna barang dari karet sebesar 11,76 persen dari menjadi 9,30 juta dolar AS dari sebelumnya 10,54 juta dolar AS," paparnya lebih lanjut.

Sementara beberapa produk ekspor lainnya mengalami kenaikan seperti berbagai produk kimia 96,97 persen; ampas atau sisa industri makanan sebesar 71,09 persen; olahan dari buah-buahan/ sayuran sebesar 5,65 persen; ikan dan udang 43,49 persen; bubur kayu/ pulp 50,37 persen; serta daging dan ikan olahan 20,17 persen.

"Negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 74,13 juta dolar AS atau 22,30 persen, menyusul Tiongkok 36,10 juta dolar AS atau 10,86 persen dan Italia 35,91 juta dolar AS atau 10,81 persen," ujar Riduan.

Menyusul Pakistan 29,79 juta dolar AS atau 8,99 persen dan Belanda 21,13 juta dolar AS atau 6,36 persen.

Hal ini berbanding terbalik dengan nilai impor Lampung yang justru naik pada Januari 2022 mencapai 248,07 juta dolar AS, mengalami peningkatan sebesar 135,12 juta dolar AS atau naik 119,63 persen dibanding Desember 2021 yang tercatat 112,95 juta dolar AS.

Dari sepuluh golongan barang impor utama pada Januari 2022, tujuh golongan barang mengalami peningkatan. Masing-masing adalah gula dan kembang gula naik 939,65 persen; pupuk naik 143,19 persen; besi dan baja naik 5.999,96 persen; mesin-mesin/pesawat mekanik naik 25,94 persen; ikan dan udang naik 112,02 persen; bahan kimia organik naik 89,13 persen; dan berbagai produk kimia naik 2.425,66 persen.

Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan adalah ampas/sisa industri makanan turun 37,76 persen; serta binatang hidup turun 94,44 persen.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )