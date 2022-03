Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions Man United vs Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo Optimis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manchester United akan menjamu Atletico Madrid di leg kedua babak 16 besar liga Champions 2021-2022

Pertandingan antara Manchester United vs Atletico Madrid digelar Rabu 16 Maret 2022 pukul 03.00 WIB

Bintang Man United Cristiano Ronaldo mengaku optimis bisa membawa Setan Merah menang atas Atletico Madrid di Liga Champions leg 2 yang akan digelar di Old Trafford

"ini Liga Champions! Ibu dari semua kompetisi klub! Sekarang kami memiliki kesempatan menutup ini untuk kami di stadion kami, menunjukkan kepada semua orang mengapa Old Trafford adalah dan akan selalu menjadi The Theatre Of Dreams.

Last but not least, terima kasih kepada pendukung kami yang luar biasa! Kehadiran Anda membuat kami lebih kuat, dan bersama-sama kami akan maju! Ayo pergi, Iblis!," ujar Ronaldo melalui unggahan di akun media sosial pribadinya seusai laga leg pertama babak 16 besar liga Champions

Diketahui di pertandingan leg pertama Atletico Madrid vs Manchester United berakhir imbang dengan skor 1-1.

Laga Atletico Madrid vs Man United dihelat di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis (24/2/2022) dini hari WIB.

Atletico Madrid selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu berkat gol cepat striker asal Portugal, Joao Felix, pada menit ketujuh.

Man United yang tampil mendominasi dengan persentase penguasaan bola lebih dari 60 persen berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-80 lewat aksi Anthony Elanga.

Uniknya, gol Atletico Madrid dan Man United lahir dari tembakan tepat sasaran pertama kedua tim.