Ilustrasi - Telur ayam ras. Harga telur ayam ras di Pasar Pasir Gintung Rp 21.500 per Kg.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga kebutuhan pokok di Pasar Pasir Gintung masih cenderung stabil dimana untuk harga telur ayam ras dijual Rp 21.500 per kilogram, Jumat (4/3/2022).

Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, harga terus ayam ras ini masih sama dengan harga dua hari lalu.

Harga telur ayam kampung juga masih dengan sebelumnya Rp 45 ribu perkilogram.

Mengenai harga daging ayam broiler dijual Rp 39 ribu per kilogram dan daging ayam kampung Rp 70 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 34 ribu per kilogram dan bawang putih mulai Rp 25 ribu sampai Rp 28 ribu per kilogram.

Harga bawang bombay lebih murah yakni Rp 20 ribu per kilogram.

Untuk komoditi sayur-sayuran, harga sebagian besar masih tinggi seperti tomat Rp 10 ribu per kilogram, wortel 8 ribu per kilogram dan kentang Rp 12 ribu per kilogram.

Lalu buncis 10 ribu per kilogram, terong ungu Rp 6 ribu per kilogram, dan sawi putih Rp 7 ribu per kilogram.

Komoditi ikan air tawar untuk lele dan patin dipasarkan Rp 22 ribu per kilogram, ikan mas Rp 30 ribu per kilogram serta ikan nila Rp 31 ribu per kilogram.

Mengenai harga ikan laut seperti kembung dijual Rp 30 ribu per kilogram dan tongkol/ tuna/ cakalang Rp 28 ribu per kilogram.

Harga beras kualitas medium dijual mulai Rp 9.500 sampai Rp 10 ribu per kilogram.

Sementara untuk beras kualitas premium dijual mulai Rp 12 ribu sampai Rp 12.500 per kilogram.

Untuk minyak goreng curah dijual Rp 18 ribu per liter, kemasan sederhana Rp 18 ribu per liter dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

Tepung terigu Rp 10 ribu per liter dan gula pasir Rp 14 ribu per kilogram.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)