Kejanggalan Kematian Artis Tangmo Nida, Manajer Diperiksa Polisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kejanggalan kematian artis Tangmo Nida.

Atas kematian aktris asal Thailand itu, sang manajer mending diperiksa polisi.

Aktris asal Thailand, Tangmo Nida tengah menjadi sorotan di media sosial karena kasus kematiannya.

Dikutip dari Kompas.com, Tangmo Nida atau Nida Patcharaveerapong adalah aktris, model dan penyanyi.

Aktris kelahiran 13 September 1984 ini pernah membintangi film ghost of Mae Nak, Love the Thirteen, The Last Heroes.

Selain film, Tangmo juga menjadi pemeran utama di sejumlah drama seri.

Seperti Nuer Nai, Leh Runjuan, The Fallen Leaf, Bangkok Love Stories 2: Innocence, Bangkok Love Stories: The Last Bus.

Dalam kehidupan pribadi, Tangmo Nida diketahui pernah bertunangan dan menikah dengan aktor Tono Pakin Kumwilaisuk di tahun 2013 hingga 2015.

Adapun, sosok Tangmo menjadi sorotan setelah sebelumnya ditemukan terapung di Sungai Chao Phraya pada Sabtu (26/2/2022) lalu sekira pukul 13.10 siang.

Jenazah Tangmo ditemukan sekitar satu kilometer dari tempatnya dikabarkan jatuh dari speedboat pada Kamis (24/2/2022) malam.