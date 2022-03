Sepekan, Harga Daging Sapi di Bandar Lampung Rp 130 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sudah satu minggu harga daging sapi di Bandar Lampung menyentuh Rp 130 ribu per kg.

Tri, pemilik Surya Daging di Pasar Perumnas Way Halim, mengatakan, sudah satu minggu harga daging sapi yang dijualnya Rp 130 ribu per kg. Sebelumnya harganya Rp 120 ribu per kg.

"Saya rasa harga daging sapi ini sulit turun atau kembali ke harga Rp 120 ribu per kg. Justru kemungkinan bisa naik lagi. Sebab harga daging sapi termasuk harga yang sulit turun," kata Tri, Minggu (6/3/2022).

Sama halnya yang dikatakan pedagang daging sapi di Pasar Pasir Gintung Junaidi.

Menurut Junaidi, kenaikan harga daging sapi membuat penjualan daging sapinya menurun cukup banyak dibandingkan sebelum harganya naik.

"Semoga harga daging sapi tidak naik lagi. Kalau saya lebih baik harga terjangkau tapi banyak yang beli. Daripada harga murah tapi yang beli sedikit," ucap Junaidi.

Tak hanya daging sapi, harga ayam potong di Pasar Pasir Gintung juga mengalami kenaikan.

Pedagang ayam di Pasar Pasir Gintung Tentrem mengatakan, satu ekor ayam ukuran 1 kg dari Rp 24 ribu jadi Rp 26 ribu dan ukuran 2 kg dari Rp 42 ribu jadi Rp 47 ribu.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )