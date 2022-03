Harga Telur Ayam Ras di Tanggamus Tembus Rp 24 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Saat ini harga telur ayam ras naik menjadi Rp 24 ribu dari sebelumnya Rp 22 ribu per kg di Pasar Talang Padang, Tanggamus, Lampung.

Panut, seorang pedagang di sana mengatakan, kenaikan tersebut menjadi harga tertinggi selama ini. Sebab biasanya harga telur kisaran Rp 20 ribu sampai Rp 23 ribu per kg.

Ia mengaku, telur selama ini memang termasuk rendah harganya. Kenaikan harga telur hanya terjadi jelang Natal tahun lalu, dan setelahnya turun lagi.

"Mungkin naik yang sekarang ini karena mau bulan puasa. Biasanya kalau mau puasa semuanya naik," terang Panut.

Ia belum tahu pasti apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak.

Sedangkan harga sembako, harga minyak goreng kemasan dengan merek termurah sudah turun. Kini harganya Rp 20 ribu dari pekan lalu Rp 22 ribu per kemasan.

"Minyak goreng sekarang sudah turun lagi," ucap dia.

Sedangkan untuk minyak goreng curah, sampai saat ini tidak ada. Harga terakhir Rp 20 ribu per kg.

Sementara untuk harga bahan pokok lainnya tidak ada perubahan dari pekan sebelumnya.

Beras berada di kisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 13 per kg.

Lalu gula pasir Rp 14 per kg, gula merah Rp 16 per kg, tepung terigu Rp 7 ribu per kg, tepung aci Rp 10 ribu per kg, mentega minimal Rp 5 ribu per sachet.

Untuk harga sayuran, harga yang tidak berubah yakni, cabai merah Rp 30 ribu per kg, cabai rawit Rp 35 ribu per kg, pare Rp 5 ribu per kg, tauge Rp 12 ribu per kg, kelapa Rp 10 ribu per gandeng.

Seledri Rp 15 ribu per kg, luncang Rp 15 ribu per kg, bayam Rp 2 ribu per ikat, kangkung Rp 2 ribu per ikat, daun singkong Rp 2 ribu per ikat.

Untuk harga sayuran yang turun harga yakni bawang merah jadi Rp 30 ribu dari Rp 35 ribu per kg, bawang putih Rp 22 ribu dari Rp 28 ribu, tomat Rp 8 ribu dari Rp 10 ribu per kg, rampai Rp 12 ribu dari Rp 15 ribu per kg, wortel Rp 6 ribu dari Rp 10 ribu per kg,

Lalu kentang Rp 10 ribu dari Rp 11 ribu per kg, timun Rp 5 ribu dari Rp 7 ribu per kg, buncis Rp 8 ribu dari Rp 9 ribu per kg, kol Rp 5 ribu dari Rp 7 ribu per kg, kacang panjang Rp 3 ribu dari Rp 5 ribu per ikat. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )