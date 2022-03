Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Laga Tunda Leeds United vs Aston Villa - Norwich vs Chelsea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Inggris sejumlah laga tunda yang belum sempat dimainkan akan segera di gelar.

Terdapat tiga pertadingan laga tnda yang akan segera dimainkan mulai Jumat 11 Maret 2022.

Ada pertadingan Leeds United vs Aston Villa, Southampton vs Newcastle, dan Norwich vs Chelsea

Pertadingan Leeds United vs Aston Villa merupakan laga pekan ke-20 Liga Inggris yang baru akan dimainkan Jumat 11 Maret 2022.

Pertadingan Leeds United vs Aston Villa akan digelar di Elland Road, Pukul 02.45 WIB.

Leeds United belum mampu bangkit dari keterpurukan meski sudah memiliki pelatih baru Jesse Marsch yang menggantikan Marcelo Bielsa.

Leeds United di pekan ke-28 Liga Inggris kembali menelan kekalahaan 0-1 atas Leicester City.

Pertandingan tersebut dilangsungkan di King Power Stadium, Leicester, Sabtu (5/3/2022) malam WIB.

Daniel James dkk keok di 0-1 dari The Foxes.