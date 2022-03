Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris Southampton vs Newcastle, The Magpies Ingin Perpanjang Trend Tak Terkalahkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Southampton vs Newcastle pada laga tunda di liga Inggris yang akan segera dimainkan.

Newcastle ingin berupaya mempertahankan trend positif mereka saat bertadang ke markas Southampton, Jumat 11 Maret 2022 puku 02.30 WIB.

Sebenarnya terdapat tiga pertadingan laga tunda yang akan dimainkan Jumat 11 Maret 2022.

Ada duel Leeds United vs Aston Villa, Southampton vs Newcastle, dan Norwich vs Chelsea.

Southampton baru saja menuai hasil buruk. Upaya memperpanjang rekor tak terkalahkan di semua kompetisi kandas.

Mereka takluk 4-0 dari Aston Villa di pekan ke- 28 di Liga Inggris Sabtu (5/03/2022).

Gol gol Villa dicetak O. Watkins menit 9, D. Luiz menit ke-44, Coutinho di menit 52. Laludi menit ke-54, D. Ings sukses mencetak gol

Berkat hasil tersebut Aston Villa berada di urutan 13 pada klasemen Premier League.

Sedangkan The Saints julukan Southampton berada di peringkat 9 klasemen liga Inggris dengan poin 35.

Sementara Newcastle United kembali meraih tiga poin di pekan pekan ke-28 Liga Inggris, Sabtu (5/3/2022) malam WIB.