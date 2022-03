Verrell Bramasta Masih Panggil Ferry Irawan di Acara Nikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Verrell Bramasta dan Athalla Naufal hadiri pernikahan sang ibunda Venna Melinda dengan Ferry Irawan, Senin (7/3/2022) sore..

Mengenakan setelan berwana biru muda dan tua, Verrell dan Athala terlihat berfoto dengan pengantin.

Tampak dekorasi pernikahan Venna dan Ferry dipenuhi dengan hiasan bunga dan ornamen-ornamen.

Uniknya lagi, terlihat pemandangan pantai yang menjadi latar belakang pelaminan keduanya.

Potret pernikahan Venna dan ferry turut diunggah Verrell di akun Instagram pribadinya, @bramastavrl, Senin (7/3/2022).

Tidak hanya membagikan beberapa foto, mantan kekasih Natasha Wilona ini turut memberikan ucapan selamat hingga doa.

Namun ada yang berbeda dari tulisan Verrell hingga menjadi sorotan warganet.

Yakni masih menyebut Ferry Irawan dengan panggilan 'Om'.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya."

"Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," tulis Verrell.