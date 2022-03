Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Leeds United vs Aston Villa Bentrok Terakhir Kedua Tim Sama Kuat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Berikut jadwal laga tunda Liga Inggris 2021-2022 yang akan digelar Jumat 11 Maret 2022.

Ada empat laga tunda yang akan dimainkan yakni Wolves vs Watford, Leeds United vs Aston Villa, Southampton vs Newcastle, dan Norwich vs Chelsea

Pertadingan Leeds United vs Aston Villa merupakan laga pekan ke-20 Liga Inggris yang baru akan dimainkan Jumat 11 Maret 2022.

Pertadingan Leeds United vs Aston Villa akan digelar di Elland Road, Pukul 02.45 WIB.

Dari pertemuan terakhir kedua tim berakhir sama kuat, dalam laga yang digelar di Villa Park markas Aston Villa pada 10 Februari 2022 yang berakhir dengan skor 3-3

Villa sempat dikejutkan gol cepat Daniel James menit ke-9. Tuan rumah kemudian membalas 3 gol beruntun, melalui Philippe Coutinho (30') dan Jacob Ramsey (38' dan 43').

Beberapa saat jelang turun minum, Leeds memperkecil ketertinggalan lewat Daniel James.

Skor 3-2 bertahan hingga turun minum.

Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama, karena di menit ke-63, Leeds kembali mencetak gol tambahan sekaligus mengubah kedudukan menjadi 3-3 lewat Diego Llorente.

Kini Leeds United telah ditangani pelatih baru Jesse Marsch yang menggantikan Marcelo Bielsa.