Resmi Jadi Ayah Tiri, Verrell Bramasta Masih Panggil Ferry Irawan 'Om'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tengah kebahagiaan Venna Melinda menikah, Verrell Bramasta masih panggil om pada Ferry Irawan.

Padahal sejak Senin (7/3/2022), Ferry telah resmi menjadi suami Venna.

Kendati demikian, Verrell tetap mengutarakan rasa bahagianya untuk sang ibunda yang baru saja menikah kembali.

Lelaki 25 tahun itu menuturkan akan selalu mendoakan kebahagiaan ibunya.

Bahkan ia juga mengaku sangat menyayangi Venna Melinda.

Baca juga: Ferry Irawan dan Venna Melinda Bantah Pernikahan Mereka Hasil dari Endorse

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya. Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," tulis Verrell Bramasta di Instagram, Senin (7/3/2022).

Panggilan Verrell untuk sang ayah sambungnya tersebut ternyata menjadi sorotan netizen.

Banyak yang heran dan mempertanyakan sebutan anak sulung Venna Melinda kepada Ferry Irawan.

"Lah masih om haha," tulis salah seorang netizen.

"Verrell manggilnya masih om kesannya kaya kurang setuju padahal udah sah suami istri tapi itu sih hak verrell cuman gimana gituloh," tambah yang lain.

Baca juga: Resmi Jadi Istri Ferry Irawan, Venna Melinda Undang Mantan Suami ke Pernikahannya

"Panggilnya udah gak om lagi dong @bramastavrl panggilnya papah @ferryirawanofficial," timpal warganet lain.

Berbeda dengan Verrell Bramasta, sang adik, Athalla Naufal justru sudah memanggil Ferry dengan sebutan 'papi'.

Dalam unggahan Instagram, anak kedua Venna Melinda itu mengucap syukur serta mendoakan rumah tangga ibu dan ayah sambungnya itu bisa langgeng hingga maut memisahkan.

"Alhamdulillah, semoga langgeng terus sampe maut memisahkan… selamat menjalankan lembaran baru buat mama venna dan papi ferry," tulis Athalla Naufal.

Diketahui, Ferry Irawan menikahi Venna Melinda dengan mahar seperangkat alat shalat dan perhiasan berlian seberat 80 gram.

Pernikahan pasangan tersebut disiarkan secara langsung oleh Insert Live di Trans TV.

Ferry Irawan ingin segera punya momongan

Artis Venna Melinda dan Ferry Irawan resmi menjadi pasangan suami istri.

Keduanya menggelar prosesi pernikahan di pulau Bali, Senin (7/3/2022) kemarin.

Usai menggelar pesta pernikahan, Ferry Irawan mengungkapkan dirinya ingin langsung memiliki anak.

Sebelumnya, Venna Melinda mengaku dirinya dinyatakan baik-baik saja oleh dokter kandungan.

Ia dikatakan masih bisa kembali hamil dan memiliki anak.

Hal itu diungkap dalam kanal YouTube Intens Investigasi Sabtu (5/3/2022).

“Alhamdulillah kemarin kita sudah ke dokter sih Alhamdulillah Venna masih bagus semua.”

"Masih ada sel telur juga Insyaallah kita hanya bisa berusaha tapi Allah yang menentukan," ujar Ferry Irawan.

Meskipun ingin cepat memiliki anak, Venna Melinda dan Ferry Irawan mengaku ingin fokus berbahagia menjalani pernikahan tersebut.

"Tapi bukan tujuan utama sih," ucap mantan Puteri Indonesia itu.

Keduanya yang sudah merencanakan honeymonn mengaku ingin menikmati masa-masa berdua pasca menjadi suami istri.

"Kita honeymoon lebih kepada kita stres juga kemarin," lanjut Venna Melinda. ( Tribunlampung.co.id / Virginia Swastika )