Doni Salmanan Masuk Bui, Dinan Nurfajrina Janji Selalu Setia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Doni Salmanan kini ditahan Mabes Polri karena jadi tersangka kasus dugaan penipuan.

Istri Doni, Dinan Nurfajrina sempat menulis pesan semangat buat sang suami.

Hal tersebut tampak dalam akun Instagram pribadi Dinan, @dinanfajrina, Selasa (8/3/2022).

Dalam Instagram storynya, Dinan Nurfajrina mengaku akan selalu berada di samping suaminya.

Meski, sang suami sedang tersandung masalah.

"I love yo so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you.”

“Always have and always will. We can do this together sayang, bismillah, inna ma'al usri yusro," tulis Dinan Nurfajrina.

Mertua pasang badan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan mendapat hujatan di media sosial.

Hujatan juga ditujukan ke istri Doni, Dinan Fajrina.