Info Mobil Terbaru, Harga Honda New HRV di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Honda New HRV merupakan produk mobil andalan Honda untuk bersaing di segmen SUV maupun Crossover.

Desain Honda HRV yang sporty dan elegan serta fitur yang menawan, membuat mobil ini banyak digemari oleh masyarakat.

Harga Honda New HRV pun terbilang cukup kompetitif untuk bersain dengan mobil lain di kelasnya.

Hidayatullah, Sales Executive deler Honda Arista mengatakan, Honda New HRV kini hadir dengan desain yang lebih sporty namun tetap maskulin.

Bagian interior mobil ini pun terasa cukup lega dan nyaman serta didukung berbagai fitur menawan.

"Honda New HRV sekarang tampil lebih sporty dan mewah, baik interior dan eksteriornya," ujar Hidayat.

Untuk varian plihan varian, ada lima pilihan yang tersedia dari HRV, yakni 1.5L S, 1.5L S CVT, 1.5L E CVT, 1.5L E CVT Special Edition dan 1.8L Prestige.

Hal itu membuat Honda HRV diklaim sebagai satu-satunya mobil yang disenjatai dua pilihan mesin, sehingga bisa bersaing di dua segmen pasar sekaligus.

"Honda HRV sendiri punya dua pilihan mesin, yakni 1.5 dan 1.8, jadi bisa bersaing di dua segmen pasar sekaligus," ujar Hidayat.

Mesin Honda HRV itu sendiri sudah dilengkapi dengan pilihan transmisi Variable Speed CVT Dan 6-Speed Manual.

Adapun harga Honda HRV sendiri di dubanderol mulai Rp 341 jutaan hingga Rp 441 Jutaa tergantun varian.

Berikut ini info daftar harga Honda New HRV di Lampung pada awal 2022.

Honda New HRV 1.5 S MT : Rp 341.900.000

Honda New HRV 1.5 CVT : Rp 353.900.000

Honda New HRV 1.5 E CVT : Rp 379.900.000

Honda New HRV 1.5 SE CVT : Rp 399.900.000

Honda New HRV 1.8 Prestige CVT : Rp 439.900.000

Honda New HRV 1.5 Prestige CVT : Rp 441.400.000

Disclaimer : harga Honda New HRV di atas dapat berubah sewaktu-waktu.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )