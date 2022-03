Doni Salmanan Jadi Tersangka Penipuan, Sang Istri Unggah Kalimat Tentang Fitnah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah Doni Salmanan jadi tersangka kasus penipuan, sang istri Dinan Fajrina unggah kalimat tentang fitnah.

Diberitakan sebelumnya, Doni Salmanan dinaikkan statusnya menjadi tersangka penipuan usai diperiksa selama 13 jam.

Ia terbukti bersalah karena penipuan investasi di aplikasi traidng Qoutex.

Doni Salmanan diperiksa dengan didampingi oleh ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum dan saksi.

Usai diperiksa dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka, Dinan Fajrina unggah kalimat tentang fitnah.

Baca juga: Doni Salmanan Terancam Miskin, Uang dan Asetnya Akan Disita Polisi

Baca juga: Doni Salmanan Ditahan, Dinan Fajrina Ungkap Chat Suami

Hal itu terlihat dalam akun instagramnya @dinanfajrina Rabu (9/3/2022).

“In the sight of Allah. And fitnah is greater killing, and they will continue to fight you until they turn you back from your religion if they are able,” unggah Dinan Fajrina.

Sebagai seorang istri, Dinan Fajrina tentu sedih akan kasus yang menimpa suaminya itu.

Dinan Fajrina juga mengingatkan kepada orang yang suka memfitnah agar hati-hati dengan balasan.

“And whoever of you revert from his religion and dies while he is a disbeliever for those. their deeds have become worthless in this world and the hereafter and those are the companions of the fire, they will abide therein eternally,” lanjutnya.