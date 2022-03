Info Mobil, Honda All New City Dilengkapi Fitur Remote Engine Start

Honda All New City dilengkapi fitur remote engine start.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Honda City merupakan merupakan salah produk Honda untuk bersaing di segmen mobil sedan.

Berikut ini, spesifikasi Honda All New City yang hadir dengan mengusung tagline Own The City.

Meskipun Honda telah meluncurkan City Hatchback, namun mereka tetap memproduksi Honda City Sedan.

Hal itu karena Honda City Sedan memiliki sejarah yang cukup panjang dan sudah mendapat tempat tersendiri di pasar otomotif Indonesia.

Sales Executive Honda Arista Lampung, Rindi Wulandari mengatakan, All New City dan City Hatchback tetap menggunakan basis mesin yang sama berkapasitas 1500cc.

"Kedua mobil ini tetap menggunakan basis mesin yang sama yakni 1500cc," ujar Rindi.

"Tapi desain serta fitur All New City dan City Hatchback jelas beda," imbuhnya.

Honda All New City sendiri dibekali mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 121 PS dan torsi puncak 145 Nm.

Adapun transmisi Honda All New City menggunakan teknologi CVT yang diklaim lebih bertenaga.

Untuk masalah desain, All New City kini hadir dengan tampilan yang lebih elegan.

