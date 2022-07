Polsek Buay Bahuga Amankan Pelaku Penganiayaan Akibatkan Korban Luka di Bagian Hidung

Pelaku penganiayaan. Polsek Buay Way Bahuga Polres Way Kanan amankan laki-laki diduga lakukan tindak pidana penganiayaan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab Polsek Buay Bahuga Polres Way Kanan Polda Lampung mengamankan seorang laki-laki diduga melakukan tindak pidana penganiayaan.

Akibatnya satu korban luka, terjadi di Jalan Sawah, Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Sabtu (02/07/2022).

Pelaku penganiayaan inisial RA (22) berdomisili di Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra mengungkapkan kejadian itu terjadi Rabu, 29-06-2022 pukul 11:30 WIB di Jalan Sawah, Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Berikut kronologis penangkapan pada Rabu, 02-07-2022 pukul 16:30 WIB Wib.

Mulanya korban Rizki (19) warga Kampung Sukadana, Buay Bahuga bersama dengan Cik Adil mengambil sepeda motor di rumah Ribut.

Sampai di Jalan Sawah, Kampung Serdang Kuring, Bahuga korban dan rekannya diberhentikan satu orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor.

“Orang tersebut berkata kenapa kamu liat-liat,” katanya menirukan ucapan pelaku.

Setelah itu, langsung mencabut sebilah sajam jenis pisau yang disimpan di pinggang.

“Pelaku langsung melakukan penyerangan terhadap korban,” ujarnya.