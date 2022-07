Tiga Kali Juarai Turnamen, Unila FC Diganjar Dana Bantuan Pelatihan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., memberikan reward berupa dana bantuan pelatihan untuk Tim Sepak Bola Universitas Lampung (Unila).

Pemberian penghargaan senilai Rp2 juta bagi Tim Sepak Bola Unila FC ini berlangsung di lapangan belakang Gedung Rektorat Unila, Selasa, 5 Juli 2022. Penghargaan diberikan atas pencapaian Unila FC yang telah berhasil meraih tiga juara dalam beberapa turnamen.

Juara yang diraih antara lain Juara 1 Trafeo As Syabab FC, Juara 2 Trafeo Sunday of Persekar FC, dan Juara 3 Trofeo Way Galih Cup Lampung Selatan.

Prof. Asep dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih Tim Sepakbola Unila FC. Dirinya berharap, reward yang diberikan dapat memberikan dampak positif dan memotivasi anggota tim untuk terus berprestasi.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Tim Sepak Bola Unila FC yang telah berhasil meraih prestasi. Ini harus dipertahankan, bahkan jika memungkinkan kita akan memberikan pembinaan lebih maksimal,” ujarnya.

Katiran, selaku Bendahara Unila FC, mengaku turut senang dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pihak kampus terhadap Unila FC. Hal itu tentunya semakin memotivasi anggota tim untuk lebih maju dan dan unggul di bidang olah raga, khususnya sepak bola.

“Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan Unila yang telah memberikan support penuh kepada Tim Sepak Bola Unila FC. Semoga ke depan tim olah raga Unila terus menerus memberikan prestasi lebih baik,” katanya.

