Mencoba Melawan saat Ditangkap, Pelaku Curanmor di Way Kanan Dihadiahi Timah Panas oleh Polisi

Tim Tekab 308 Polres Way Kanan menangkap satu tersangka curanmor. Pelaku beraksi di tempat hiburan jaranan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan mengamankan diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Tersangka inisial SA (29), seorang warga berdomisili di Kampung Kotabumi, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Wakapolres Kompol Zainul Fachry menjelaskan kronologi pencurian motor yang terjadi di Kampung Pakuan Sakti tersebut.

Aksi pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada Sabtu (4/5/2022) lalu sekira pukul 01.00 WIB. Kejadian di sebuah tempat hiburan jaranan.

Korban bernama Sukadi. Dirinya kehilangan sepeda motor Honda BeAT warna hitam magenta dengan nomor polisi T 3970 YU.

Baca juga: Januari hingga Pekan Pertama Juli 2022 Jumlah Kasus DBD di Lampung Timur Sebanyak 140 Kasus

Baca juga: Polres Lampung Utara Tangkap Pasutri yang Diduga Jadi Pelaku Pencurian di Toko Emas

“Saat itu korban sedang nonton hiburan jaranan yang berjarak 1 kilometer dari rumahnya. Korban, datang bersama temannya bernama Yudo menggunakan motor Honda BeAT miliknya,” kata Zainul, Kamis (7/7/2022).

Korban saat itu memarkir motor miliknya di belakang tempat hiburan yang berjarak sekira 50 meter.

Korban bersama temannya asik menonton hiburan jaranan.

Namun, saat keduanya hendak pulang mendapati sepeda motor sudah tidak berada di tempat parkir.

Korban lalu melapor ke Polsek Pakuan Ratu atas kehilangan motor miliknya tersebut.