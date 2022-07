Mahasiswa Universitas Saburai Sabet Mendali Emas dan Perak di Kejuaraan Karate FORKI Lampung Utara

Tribunlampung.co.id - Mahasiswa Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Sabet Dua Mendali Emas dan satu Perak di Kejuaraan Karate FORKI Lampung Utara, dalam kegiatan Festival dan Open Turnamen sumbangsel tahun 2022. Jum’at (15/07/2022).

Juara-juara tersebut yang pertama Jaka kurnia ramadha, prodi Administrasi Publik, peraih mendali emas komite under 21. Yang kedua, M.Topik husen, prodi teknik sipil, peraih mendali emas katak under 21 dan peraih mendali perak kumite under 21.

Kejuaraan Karate FORKI Lampung Utara ini dilakukan mulai 15 sampai dengan 17 juli 2022, di GOR Sukung Kotabumi.

Jaka kurnia ramadha, sangat bersyukur bisa memberika yang terbaik untuk Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, semoga kedepennya bisa mempertahanyak juara ini, dan bisa menjadi semangat teman teman yang lain.

Mahasiswa Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Sabet Dua Mendali Emas dan satu Perak (Ist)

M.Topik Husen, berhasil membawa mendali mas pada kejuaraan ini .”Berkat tekat dan semangat berlatih yang kuat”.

Dia juga menuturkan, selai berolahraga guna menjaga kesehatan,berlatih beladiri karete pada usia muda dapat meningkatkan sikap disiplin.

Saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendo’akan anaknya disetiap aktifitasnya, pelatih kami Bapak Jaja Irwan dan kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang mendukung mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan positif guna meningkatkan kemampuan setiap mahasiswanya, Tambah M.Topik.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )