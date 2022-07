Meminimalisir Kenakalan Remaja, Kapolsek Binluh di SMKN 1 Pakuan Ratu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan Polda Lampung gelar police goes to school saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMKN 1 Pakuan Ratu Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Rabu (20/07/2022).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Tosira menjelaskan pihaknya melakukan Police Goes To School.

Kegiatan ini menyasar kalangan pelajar tingkat SMK guna meminimalisir terjadinya terjadinya kenakalan remaja.

Selain itu dilakukan penyuluhan mengenai tindakan kriminal serta etika berlalu lintas yang aman.

Dalam kegiatan itu, dirinya bersama Bhabinkamtibmas Aipda Antonius Hariyanto dan personel Polsek Pakuan Ratu menjadi pemateri dalam kegiatan MPLS di SMKN 1 Pakuan Ratu untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan (binluh).

Pihaknya menyampaikan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Kemudian juga pembekalan mengenai kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar maupun aksi tawuran.

Di bidang lalu lintas, dirinya mengimbau bijak dalam menggunakan medsos dan tertib berlalu-lintas.

Dijelaskan Tosira, salah satu persoalan tentang penyalahgunaan sajam (senjata tajam) di kalangan pelajar sangat marak sekali terjadi.

Sajam semestinya tidak disalahgunkan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya mengancam, menodong dan kejahatan lainnya.