Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Diapresiasi Pelaku Usaha Amerika Serikat 

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang menjadi bagian anggota American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam mendukung iklim investasi dalam negeri.

Langkah dukungan iklim investasi itu mulai dari lahirnya UU Cipta Kerja, kebijakan Pemerintah terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi ekonomi digital Indonesia, dan Rencana Kerja Pemerintah untuk 2 tahun ke depan, dan Presidensi G20 Indonesia yang dikaitkan dengan peran Indonesia pada Global Crisis Response Group (GCRG).

Hal itu terungkap dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan AmCham, pada Rabu (20/07/2022).

Pada pertemuan tersebut, hadir 18 Pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang merupakan anggota AmCham Indonesia.

Delegasi AmCham Indonesia dipimpin Mr. Lin Neumann, Managing Director of AmCham Indonesia, dan Mr. James Castle, Founder of Castle Asia bertindak sebagai moderator.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas isu-isu yang cukup luas.

Antara lain mencakup perluasan iklim investasi dan dukungan partisipasi pelaku usaha termasuk pihak swasta AS dalam membantu pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri.

Juga perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja, kebijakan Pemerintah terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi ekonomi digital Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah untuk 2 tahun ke depan, dan Presidensi G20 Indonesia yang dikaitkan dengan peran Indonesia pada Global Crisis Response Group (GCRG).

“Varian Omicron agak meningkat pada beberapa pekan terakhir di beberapa negara termasuk Indonesia, namun masih dalam batas terkendali," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menuturkan, perkembangan tindak lanjut putusan MK atas UU Cipta Kerja saat ini telah diakomodir melalui penerbitan UU No.13/2022 dengan memasukkan metode Omnibus Law.