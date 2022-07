YKWS, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkot Metro Gencarkan Sanitasi Puskesmas Semua Golongan

Tribunlampung.co.id,Bandar Lampung - Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) gencarkan program air, sanitasi, dan kebersihan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Bandar Lampung.

Program hasil kerjasama YKWS dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung diberi tajuk Water, Sanitation, and Hygiene in Health Care Facility (WASH in HCF).

Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) telah membuat sejumlah kelompok kerja untuk mendukung kegiatan WASH in HCF di kabupaten/kota di Lampung.

Lokasi dari program YKWS kali ini berada di sembilan puskesmas terdiri dari lima puskesmas di Kota Bandar Lampung dan empat di Kota Metro.

Kelima Puskesmas yang berada di Bandar Lampung itu di antaranya, Puskesmas Pasar Ambon, Kota Karang, Kedaton, Panjang dan

Kemiling.

Adapun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas, khususnya memperkuat fasilitas dan layanan air, sanitasi, dan kebersihan.

Hal itu agar fasilitas kesehatan (faskes) dapat menyediakan akses bagi semua, termasuk kelompok rentan, antara lain perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung, Abu Bakar, mengatakan lima puskesmas tersebut menjadi percontohan awal.

Dia pun mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong puskesmas lainnya bertransformasi menjadi puskesmas inklusif.