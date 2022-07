Ruben Onsu Terbaring Lemah di Rumah Sakit Singapura, Tanpa Istri dan Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter kondang Ruben Onsu dikabarkan jatuh sakit beberapa waktu belakangan. Kabar terbarunya, ia kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Keberadaan Ruben Onsu di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura terpantau dari Instagram storynya pada Sabtu (23/7/2022).

Dalam story tersebut tampak Ruben Onsu terbaring lemah di ranjang rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Tak ada keterangan apa pun yang dituliskan Ruben pada unggahannya itu.

Ia hanya ingin memperlihatkan pemandangan indah yang akan menjadi tontonannya selama dirawat di sana.

Baca juga: Ada Bercak Putih di Otak Ruben Onsu, Suami Sarwendah Harus Terima Transfusi Darah

Baca juga: Cupi Cupita Isyaratkan Pisah dengan Suami: Ini Keputusan Kita Berdua

Namun, keberadaan presenter yang juga pebisnis ini tak didampingi oleh keluarga tercinta.

Sang istri Sarwendah dan ketiga anaknya tak ikut dalam proses berobat tersebut.

Meski demikian, Sarwendah tetap memberikan dukungan kepada suaminya lewat postingan Instagram.

"We love you so much @ruben_onsu #SW #Sarwendah #RubenOnsu," tulis mantan anggota Cherrybelle itu.

Kondisinya dibongkar Jordi Onsu