Mercedes-Benz Axor Euro 4 Mulai Mengaspal, DCVI Kenalkan ke Masyarakat Lampung

Tribunlampung.co.id, BandarLampung - Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 menyambangi Lampung sebagai kota ketiga yang dikunjungi Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI).

Ini setelah sebelumnya melakukan roadshow di dua kota yakni Medan dan Pekanbaru.

Mengusung tema 'Mercedes-Benz Better Future For You,' DCVI bakal datang ke 7 kota besar lainnya setelah Lampung.

Yakni Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar,

Gelaran roadshow di Lampung bekerjasama dengan PT Mitra Oto Prima (MOP), sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di Lampung.

Memperkenalkan unit produk terbaru yaitu Mercedes- Benz Axor 4023T kepada masyarakat Lampung.

Acara diresmikan Regional Sales Area Manager PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) Andreas Dhanang Kardiana dan Chief Operating Officer PT Mitra Oto Prima (MOP) Edi Napis.

Dihadiri pelanggan setia dari produk keluaran Mercedes-Benz.

“Sebagai pusat agrobisnis unggulan di Indonesia, serta berkembangnya sektor logistik, pertambangan dan konstruksi di Provinsi Lampung, kami melihat peluang positif bagi Mercedes-Benz Axor Euro 4," kata Andreas Dhanang.

"Menjadi solusi transportasi logistik yang dapat diandalkan, tangguh, dan ramah lingkungan bagi pelanggan di wilayah ini," sambung dia.