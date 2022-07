Profil Seo Ji Hye, Perankan Wanita Kaya di Drama Korea Terbaru Adamas

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris cantik Seo Ji Hye akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Adamas (2022). Simak profil Seo Ji Hye.

Dalam drama Korea terbaru Adamas, Seo Ji Hye berperan sebagai wanita kaya.

Nantinya, drama Korea terbaru berjudul Adamas akan tayang perdana pada Rabu (27/7/2022) mendatang di saluran tvN dan Disney+ Hotstar.

Lantas seperti apa profil Seo Ji Hye?

Seo Ji Hye merupakan seorang aktris asal Seoul kelahiran 24 Agustus 1984.

Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan akting, Sungkyunkwan University.

Selama berkarya di dunia seni peran, Seo Ji Hye dikenal berkat film horor Voice.

Di tahun yang sama, ia juga membintangi drama berjudul Shin Don, yang merupakan adaptasi dari kisah nyata dari pemimpin Korea yang paling kontroversial.

Perannya sebagai Putri No-kook berhasil membuatnya memenangkan penghargaan aktris baru.

Dia juga pernah membintangi berbagai drama televisi, di antaranya Shin Don (2005), Over the Rainbow (2006), I Love You (2008), Chunja's Happy Events (2008), 49 Days ( 2011), dan The Moon and Stars for You (2012).