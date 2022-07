Kisah Laura Anna Diduga Bakal Jadi Film, Manoj Punjabi: Lanjutkan Perjuangan Laura

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kisah hidup mendiang selebgram Laura Anna diduga bakal diadaptasi menjadi sebuah film.

Produser film MD Pictures, Manoj Punjabi memberi kode kisah Laura Anna dijadikan film lewat unggahan Instagramnya @manojpunjabimd, Selasa (26/7/2022).

Tampak Manoj Punjabi menemui keluarga mendiang Laura Anna diduga terkait pembuatan film.

Kabar ini semakin kuat dengan potret sang produser berbincang dengan Greta Iren, kakak mendiang Laura Anna bersama Ibu dan adik-adiknya.

Manoj Punjabi juga mengunggah foto Greta sedang menandatangani sebuah kertas, yang diduga surat kontrak kerja sama dengan MD Pictures.

Baca juga: Tangis Nathalie Holscher Tumpah, Trauma Gara-gara Nikah dengan Sule

Baca juga: Tepis Kabar Selingkuh dengan Arya Saloka, Amanda Manopo Sebut Pasangannya

Selain itu, caption dari unggahan Manoj Punjabi juga memperjelas dugaannya.

"Thank you for sharing your inspiring story, mari kita lanjutkan perjuangan Laura," tulis Manoj Punjabi dalam unggahannya.

Tak lupa, Manoj juga membubuhkan tagar #JusticeForLaura di bawahnya.

Sementara itu, Greta Iren juga membagikan foto yang sama di akun pribadinya @gretairn, Rabu (27/7/2022).

Pada captionnya, Greta menuliskan ucapan terima kasihnya pada Manoj Punjabi.