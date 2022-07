Dikira Ikan Besar, Warga Lampung Kaget Lihat Jasad Bocah Tersangkut Jaring

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Seorang warga asal Pesisir Barat, Lampung, dikejutkan dengan penemuan jasad bocah yang tersangkut jaring ikan.

Insiden penemuan jasad bocah tersebut terjadi tepatnya di saluran irigasi Way Bakung Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, Lampung.

Adapun penemuan jasad bocah tersebut terjadi pada Jumat (29/7/2022) sekira pukul 15.00 WIB.

Peratin Pekon Way Suluh, Irawansyah membenarkan, adanya penemuan jasad bocah yang diduga tenggelam di saluran irigasi Way Bakung Pekon Way Suluh.

Tak hanya satu, Irawansyah menyebut, ada dua bocah yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di saluran irigasi tersebut.

Baca juga: Tiga Hari Dicari, 2 Nelayah Hilang di Perairan Pesisir Barat Lampung Belum Ketemu

Baca juga: Agus Cik Resmi Jabat Ketua DPRD Pesisir Barat Lampung, Gantikan Nazrul Arif

Kedua bocah tersebut diketahui masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK).

Adapun identitas kedua bocah tersebut, kata Irawansyah, yakni Afif Yohanes dan Yusuf Riadi.

"Kedua bocah itu masih berusia sekitar lima tahun," ungkap Irawansyah.

Irawansyah mengatakan, menurut informasi dari masyarakat, sebelumnya kedua bocah tersebut pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 WIB.

"Namun, ada (warga) juga yang melihat keduanya sempat bermain di saluran irigasi Way Bakung," jelas Irawansyah.