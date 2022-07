Romantis, Ferry Irawan Ucapkan Always Love You Buat Venna Melinda Saat Rayakan Ultah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ferry Irawan berikan ucapan romantis kepada istrinya Venna Melinda saat merayakan ulang tahun ke-50.

Diketahui, Ferry Irawan dan Venna Melinda menikah di Pulau Bali pada 7 Maret 2022.

"Selamat Hari Kelahiran Sayang ku Mena, Baraka Allahu Fii Umrik.. Selamat Birthday Happy Ulang Tahun," tulis Ferry Irawan kepada Venna Melinda dikutip dari akun instagramnya.

Ferry juga berdoa semoga Venna Melinda bisa menjadi ibu yang baik Verrel Bramasta dan Athalla Naufal.

"Bersyukur di umur Mena yang sekarang Allah Azza Wa Jalla masih memberikan nikmat Iman dan Islam Abi doakan Mena selalu menjadi kebanggaan Mami Ayu Papi Jimmy dn Mami Nur juga senantiasa menjadi kesayangan Kakak Verrell dan Ade juga Vania," tulis Ferry Irawan.

"Selamat y Humairah nya Abi, Abi sayang sama Mena Insha Allah akan selalu mencintai Mena karena Allah Azza Wa Jalla dan tidak akan melebihi cinta kita terhadap Allah Ta'ala aamiin Allahumma Aamiin always love you and tryin to make you happy every single moment," terangnya.

Selain ucapan romantis, Ferry Irawan juga memberikan bunga dan kado ultah untuk Venna Melinda.

Sementara sang anak Athalla Naufal juga memberi hadiah ultah.

Putra kedua Venna Melinda itu berik sneakers Rp 500 juta kepada ibunda.

Istri Ferry Irawan ini, baru saja merayakan ulang tahunnya sekaligus mengadakan pesta dengan kerabat dekatnya.