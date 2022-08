Jasa Raharja Diganjar Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2022  

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Majalah Businessnews Indonesia mengganjar penghargaan kepada PT Jasa Raharja

pada ajang bergengsi GRC & Performance Excellence Award 2022.

Penghargaan yang diberikan Majalah Businessnews Indonesia itu diberikan lantaran Jasa Raharja dinilai mampu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Governance, Risk & Compliance/GRC).

Penghargaan diberikan oleh Majalah Businessnews Indonesia kepada Jasa Raharja di Ballroom Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (27/7/2022) lalu.

Dalam ajang tahunan ini, Jasa Raharja berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus.

Yakni The Best Chief Executive Officer (financial services) oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, The Best GRC for Corporate in Operation 2022 (Financial Services), dan The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2022 (Financial Services).

Sejumlah penghargaan itu diterima oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko Jasa Raharja, Haryo Pamungkas, mewakili Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan apreasiasi kepada dewan juri dan Majalah Businessnews Indonesia sebagai penyelenggara.

“Tentu ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan GRC perusahaan,” ujarnya di Jakarta.

GRC & Performance Excellence Award 2022 diikuti sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta.