5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Genre Thriller Tayang Agustus 2022, Ada Yuri SNSD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 5 rekomendasi Drama Korea bergenre thriller yang tayang selama Agustus 2022. Ada banyak drama Korea terbaru genre thriller yang tayang selama Agustus 2022.

Ada drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Yuri SNSD berjudul Good Job yang dijadwalkan tayang mulai 24 Agustus 2022.

Ada pula drama Korea terbaru berjudul The Good Detective 2 yang diperankan oleh Kang Do Chang (Son Hyun Joo) dan Oh Ji Hyuk (Jang Seung-Jo) sebagai detektif polisi.

Diketahui drama Korea terbaru bergenre thriller selalu ditunggu para penggemar Kdrama.

Kisahnya yang menegangkan membuat drama Korea terbaru bergenre thriller menjadi tayangan yang bisa dipilih.

Baca juga: Drama Korea Terbaru Big Mouth Episode 5, Sosok Misterius yang Kuntit Yoona SNSD Terungkap

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Big Mouth Episode 4, Chang Ho Nyaris Dibunuh

Berikut Tribunlampung.co.id merangkum daftar drama Korea terbaru jenis thriller untuk Anda.

1. Hunted (2022)

Drama bergenre thriller Hunted tayang pada 1 Agustus lalu di platform streaming Viki.com.

Hunted menceritakan tentang kasus orang hilang sementara perburuan babi hutan berlangsung di desa pedesaan biasa.

Saat menyelidiki kasus tersebut, rahasia penduduk desa terungkap satu per satu.