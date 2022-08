Nathalie Holscher Lelah Selama Ini Cuma Diam, Ternyata Malah Dimanfaatkan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Nathalie Holscher mengaku lelah dirinya selama ini bungkam terhadap isu yang menimpanya. Selama ini diam, Nathalie Holscher bahkan merasa dimanfaatkan.

Nathalie Holscher lelah karena selama ini tak pernah membeberkan fakta yang sebenarnya terkait perceraiannya dengan Sule.

Nathalie Holscher menyebut, istilah diam itu emas kadang bisa merugikan dirinya.

"Dulu selalu menerapkan, "Silent Is Gold", disindir sindir silent is gold, mau dijatuhkan silent is gold, disakitin silent is gold," tulis Nathalie Holscher pada laman insta storynya pada Senin (08/08/2022).

Ibu dari Adzam Ardiansyah Sutisna ini menambahkan tidak selamanya diam itu emas itu baik.

Baca juga: Kisah Rizky Kinos Ingin Ceraikan Nycta Gina hingga Akhirnya Izinkan Suami Poligami

Baca juga: Luna Maya Bongkar Lemari Maia Estianty, Kaget Temukan Topi Anyaman Rp 30 Juta

"Ternyata penerapan Silent is Gold itu tergantung dalam konteksnya ya," tulisnya lagi.

Nathalie Holscher berujar jika penerapan silent is gold atau diam itu emas bisa jadi membuat ia dimanfaatkaan.

"Kalo ke silent an lama-lama suka di manfaatin, kadang suka bingung kalo dibilang tau kebenarannya..kebenarannya kaya apa si????," sambung Nathalie.

Ia juga menyemangati dirinya terhadap isu-isu yang menimpanya selama ini.

"Semangatku untuk hari ini dan seterusnya, hai Nathalie walaupun kamu yatim piatu tapi kamu gak sendiri dan kamu kuat dan kamu bisa," imbuh Nathalie.

Baca juga: Pengakuan Rizky Kinos saat Ucapkan Pisah dengan Nycta Gina

Baca juga: Lucinta Luna Pamer Wajah Baru, Malah Disebut Lebih Cantik yang Dulu