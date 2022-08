Busana Manggung Krisdayanti di Malang Disoroti Sang Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Krisdayanti saat manggung di Malang, Jawa Timur. Krisdayanti tampak mengenakan gaun model press body berwarna hitam kombinasi putih.

Penampilan Krisdayanti mendapat komentar dari sang anak, Amora Lemos.

Komentar disampaikan Amora Lemos lewat pesan DM (Direct Message).

Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Kriadayanti membagikan sederet potretnya saat tampil manggung.

Ada hal menarik di momen tersebut, ternyata penampilan Krisdayanti berhasil mencuri perhatian publik.

Tak hanya para penggemar, sang putri, Amora Lemos juga terlihat terpukau dan ikut mengomentari gaun yang dipakai sang Diva.

Dalam unggahan, Krisdayanti tampil energik dengan menyanyikan lagu "Send My Love (To Your New Lover)" milik Adele.

"Kata amora, 'Your dress its cute', kasih nggak yaaaa? Gemes amora udah gadissss," tulis Krisdayanti dikutip TribunStyle.com dari Instagram, Senin (8/8/2022).

Tak sedikit, netizen memberikan komentar positif dan memuji penamilan Krisdayanti di unggahannya.

