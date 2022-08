Polres Way Kanan Lampung Tangkap Penadah Motor Curian di OKU Timur

Polres Way Kanan Polda Lampung meringkus terduga penadah motor curian di OKU Timur Sumatera Selatan. Barang bukti motor curian di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung meringkus satu orang pelaku diduga melakukan tindak pidana curat kendaraan bermotor, Ga.

Ga ditangkap petugas Polres Way Kanan, diduga sebagai penadah motor curian di Kampung Way Tuba Asri Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Kamis (4/8/2022) lalu.

Tersangka inisial Ga yang ditangkap Polres Way Kanan, berdomisili di Dusun Lele Sari Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra mengungkapkan, penangkapan pelaku berdasar laporan polisi, 5 Juli 2022, oleh korban Khoirudin di Polsek Way Tuba.

Sementara, pencurian terjadi pada Selasa 05 Juli 2022 pukul 05:00 WIB.

Kejadian yang menimpa korban, terang Andre, setelah Khoirudin bangun tidur hendak menuju ke kamar mandi.

Korban tidak lagi melihat dua motor miliknya, satu unit Honda Mega Pro warna merah abu-abu BE 5081 WO dan satu unit Honda Beat warna putih D 4038 UDO, yang sebelumnya korban parkir di ruangan dapur belakang rumah.

Kemudian korban melihat pintu rumah belakang terbuka, dan jendela gudang terbuka serta tralis terlepas. Akibat dirusak dengan cara dicongkel oleh pelaku.

“Bangun tidur motor yang biasa dipakainya untuk kerja sudah tidak ada,” katanya, Selasa 9 Agustus 2022

Akibat peristiwa pencurian tersebut, korban mengalami kerugian dua unit sepeda motor, apabila dinominalkan sebesar Rp 20 Juta.