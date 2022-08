Profil Kim Joo Hun, Pemeran Wali Kota di Drama Korea Terbaru Big Mouth

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Aktor Kim Joo Hun merupakan satu di antara pemeran dalam drama Korea terbaru Big Mouth (2022). Simak profil Kim Joo Hoon.

Profil Kim Joo Hun banyak dicari usai perannya sebagai wali kota dalam drama Korea terbaru Big Mouth mencuri perhatian penggemar Kdrama.

Berdasarkan profilnya, Kim Joo Hun merupakan seorang aktor senior yangmembintangi drama Korea terbaru Big Mouth.

Dalam drama Big Mouth, Kim Joo Hun berperan sebagai Wali Kota Gucheon bernama Choi Do Ha.

Kim Joo Hun ikut terlibat dalam permasalahan Park Chang Ho (Lee Jong Suk) dan Go Mi Ho (Yoona SNSD).

Ia memiliki watak yang misterius di drama Korea Big Mouth.

Selain drama Korea Big Mouth, Kim Joo Hoon juga pernah menjadi pemain drama It’s Okay to Not Be Okay, Now We Are Breaking Up dan Juvenile Justice.

Penasaran seperti apa sosok Kim Joo Hun? Simak profil Kim Joo Hun di bawah ini.

Kim Joo Hun merupakan aktor yang memerakan sebagai Walikota Gucheon di serial drama Korea terbaru Big Mouth.

Ia lahir di kota Hangul, Korea Selatan pada 1 Maret 1980.