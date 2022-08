Beri Foto Bagus, Pesulap Merah Tantang Dukun untuk Santet Dirinya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pesulap Merah Marcel Radhival tantang dukun untuk santet dirinya.

Tantang tersebut disampaikan Pesulap Merah Marcel Radhival menyusul perseteruan dengan Gus Samsudin dan duku-dukun lainya.

Selain diancam disantet, Pesulap Merah Marcel Radhival dilaporkan ke polisi atas dugaan menghina profesi dukun.

"Karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud santet itu. Apakah sama dengan sihir? Dan ternyata tidak sama," kata Pesulap Merah, dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Selasa (16/8/2022).

"Makanya ketika saya bilang santet yang metode ghaib itu tidak ada, bukan berarti sihir itu tidak ada."

"Tapi saya membedakan antara santet dan sihir, saya mempelajari santet itu dari berbagai wilayah," paparnya.

Menurut Pesulap Merah, dukun yang hendak menyantetnya itu masih menggunakan metode sederhana.

"Kalau ada yang mengancam santet sorry to say pakai foto saya itu metode santet tingkat anak-anak," ucap Pesulap Merah.

"Masa punya sertifikasi tapi pakainya metode santet anak-anak?" sambungnya.

Meski demikian, Pesulap Merah mengaku sering diancam akan disantet oleh sejumlah orang.