Cegah Adanya Aktivitas Penambangan, Polres Way Kanan Awasi Lokasi Tambang Ilegal

Kapolres Way Kanan AKBP AKBP Teddy Rachesna akan melakukan pengawasan dan pemantauan di lokasi penambangan emas ilegal bersama unsur TNI dan juga pemkab setempat.

dok Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan akan terus melakukan pemantauan di lokasi penambangan emas ilegal di kabupaten tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Rabu (17/8/2022).

“Kita akan tetap melakukan pemantauan secara terpadu bersama TNI dan Pemkab,” ujar Teddy.

Ditegaskannya, pemantauan masih terus dilakukan secara berlaka di lokasi penambangan emas ilegal.

Teddy mengaku sejauh ini dirinya belum mendapatkan laporan terkait masih adanya masyarakat yang melakukan penambangan emas di lokasi penambangan ilegal tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan bertindak jika didapati masih ada masyarakat yang melakukan penambabangan.

“Lokasinya juga cukup jauh, jadi nanti dapat laporan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Teddy, lokasi tambang emas ilegal tersebut masih disegel dan dipasang garis polisi (police line).

“Sementara tidaka da aktivitas penambangan di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya Polres Way Kanan bersama dengan Kodim 0427 Way Kanan melakukan penertiban penambangan emas ilegal.

Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh kabagops Polres Way Kanan Kompol Suharjono didampingi Pasi Ops Kodim 0427/Way Kanan.