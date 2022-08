Sinopsis Curtain Call, Drama Korea Terbaru Kang Ha Neul Tayang Oktober 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut ini adalah sinopsis drama Korea atau drakor terbaru Curtain Call (2022) yang dibintangi Kang Ha Neul.

Banyak yang mencari tahu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Curtain Call milik Kang Ha Neul.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Curtain Call, penggemar Kdrama mendapatkan gambaran alur cerita dramanya.

Curtain Call merupakan drakor terbaru yang mengisahkan tentang keluarga.

Rencananya, Curtain Call bakal tayang pada Oktober 2022 mendatang.

Drama ini disutradarai oleh Yun Sang Ho.

Ia juga menyutradarai drama Love Like a Human, Jinxed at First, River Where The Moon Rises, King Maker: The Change of Destiny, Different Dreams dan Saimdang, Memoir of Colors dan beberapa drama terbaik lainnya.

Sementara naskahnya ditulis langsung oleh Jo Sung Girl.

Mengusung genre drama keluarga, drama ini akan berjumlah 16 episode.

Pada tiap episode berdurasi selama 60 menit.