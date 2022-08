11 Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Extraordinary Attorney Woo Cetak Rekor 17,5 Persen

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Selama Agustus 2022, banyak drama Korea terbaru yang tayang. Simak daftar rating drakor terbaru berikut ini.

Para penggemar Kdrama biasanya akan mencari perolehan rating drama Korea terbaru.

Rating drama Korea terbaru dapat memberikan gambaran seberapa populer drama yang tengah mengudara.

Di tahun 2022, Kdrama lovers disuguhi dengan banyaknya judul drama Korea yang dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat.

Salah satunya adalah drama Korea Big Mouth yang diperankan oleh Lee Jong Suk dan Yoona SNSD, ada pula Ji Chang Wook dan Choi Soo Young yang membintangi drama If You Wish Upon Me.

Juga ada Park Eun Bin dan Kang Tae Oh dalam drama Korea on going berjudul Extraordinary Attorney Woo, yang juga memiliki rating tinggi di setiap episodenya.

Drama on going berikutnya yang mendapatkan rating tinggi adalah Big Mouth.

Drama Korea Big Mouth menduduki rating tinggi dari awal penayangan hingga awal Agustus 2022.

Penasaran daftar rating drama Korea terbaru di tahun 2022? Simak rating drama Korea terbaru di bawah ini.

1. Big Mouth (2022)