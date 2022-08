Sinopsis Drakor Gaus Electronics, Drama Korea Terbaru Kwak Dong Yeon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea atau drakor terbaru berjudul Gaus Electronics (2022) yang dibintangi aktor Kwak Dong Yeon.

Banyak yang mencari tahu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Gaus Electronics yang menampilkan Kwak Dong Yeon.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Gaus Electronics, penggemar Kdrama mendapatkan gambaran alur ceritanya.

Drakor terbaru tersebut rencananya tayang pada September 2022 mendatang.

Ini merupakan adaptasi dari webcomic "Gaus Jeonja" oleh Kwak Baek-Soo.

Gaus Electronics disutradarai oleh Park Joon Soo yang juga memproduksi film dan dokumenter.

Yakni Break the Silence: The Movie, Break The Silence: Documenter, Bring The Soul: Documenter dan Bring The Soul: The Burn The Stage: The Movie.

Penulis naskah tentunya ditulis oleh kreator webtoon Kwak Baek Soo.

Drama Gaus Electronics akan tayang dengan 12 episode.

Drama ini bergenre pertemanan, komedi, romantis dan kehidupan.