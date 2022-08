Selamat, Istri Adipati Dolken, Canti Tachril Hamil Anak Pertama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istri Adipati Dolken, Canti Tachril umumkan kehamilan anak pertamanya.

Kabar bahagia tersebut dibagikan lewat akun Instagram Canti Tachril.

Momen kehamilan anak pertama Canti Tachril diumumkan tepat di hari ulang tahun ke-31 sang suami, Adipati Dolken pada Jumat (19/8/2022).

"Hepi ibu to be and Hepi bedei ayah to be," tulis Canti Tachril.

Dalam postingan tersebut terlihat Canti Tachril berpose memegang baby bump sambil miror selfie.

Sementara itu, dalam video yang diunggah Canti Tachril melalui Instagram story, teungkap kehamilannya sudah berusia 21 minggu.

Tak hanya Canti Tachril, sang suami, Adipati Dolken juga membagikan kabar bahagia itu.

"Good news on a good day!

(Kabar baik di hari yang baik)

Doain semoga sehat terus yaa," tulis Adipati Dolken, Jumat (19/8/2022).