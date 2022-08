15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Genre Komedi Romantis, Ada Drakor Park Min Young

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Selama paruh kedua 2022, terdapat banyak drama Korea terbaru yang mengusung genre komedi romantis.

Penggemar Kdrama telah menantikan drama Korea terbaru bergenre komedi romantis untuk melepas penat setelah sibuk beraktivitas.

Berikut ini Tribunlampung.co.id rangkum drama Korea terbaru yang mengusung genre komedi romantis, Minggu (21/8/2022):

1. Critical X (2022)

Drama yang tayang 2 September mendatang ini merupakan adaptasi dari essay yang berjudul I'm An Old Man, It Hurts.

Bercerita tentang, Mr. A (Kwon Sang Won) yang tiba-tiba harus berjuang untuk bertahan hidup setelah dihadapkan dengan tiga pilihan.

Yakni didesak untuk mengundurkan diri, berubah dari miskin menjadi kaya, dan menghadapi kenyataan penuaan.



Dramanya mengusung genre komedi.

Selain Kwon Sang Won pemeran yang bergabung di antaranya Sung Dong Il, Im Se Mi, Shin Hyun Soo, Lee Yi Kyung, Park Jin Joo, Ryu Yeon Seok hingga Kim Sung Oh.

Sederet bintang tersebut juga sengaja dipilih karena sering membintangi drama komedi.

2. Accidental Country Diary (2022)